O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!

İstanbul'da nefes kesen olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde meydana geldi.

İHA ve DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çay içip çekirdek yiyerek izlediği görüldü.