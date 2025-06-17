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        Haberler Magazin "Nâzım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" etkinliği İstanbul'da: Karadeniz'in Volkan'ı Kadıköy'de anılacak

        "Nâzım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" İstanbul'da

        Şair Nâzım Hikmet, müzisyen Kazım Koyuncu ve Volkan Konak, "Nâzım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" başlıklı etkinlik serisiyle İstanbul'da anılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:28
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        "Nâzım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" İstanbul'da
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        3 Haziran 1963'te hayatını kaybeden şair Nâzım Hikmet, 25 Haziran 2005'te vefat eden müzisyen Kazım Koyuncu ve 31 Mart'ta yaşamını yitiren Volkan Konak, "Nazım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" başlıklı etkinlik serisiyle İstanbul'da anılacak. 20 Haziran Cuma günü gerçekleşecek programda şiir, müzik ve halk buluşmalarıyla dolu bir akşam katılımcıları bekliyor.

        İstanbul’daki etkinliklerin ilk ayağı, saat 18.00’de Beyoğlu Tünel Meydanı’nda başlayacak. Burada gerçekleştirilecek anma programında şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak ve müzik dinletisi düzenlenecek.

        Saat 18.30’da katılımcılar toplu halde Karaköy’e yürüyecek. Buradan saat 19.30’da şehir hatları vapuruyla Kadıköy’e geçilecek. Vapur yolculuğu boyunca müzik dinletileri de sürecek.

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        Gecenin finali ise saat 20.30’da Kadıköy Festival Park’ta gerçekleşecek büyük konserle yapılacak. Aralarında İlkay Akkaya, Sunay Akın, Ayşenur Kolivar, Selçuk Balcı, Ruhi Su Dostlar Korosu, Orhan Aydın ve Niyazi Koyuncu’nun da bulunduğu çok sayıda sanatçı, şiir ve müziklerle sahne alacak.

        Etkinlik, Karadeniz’in mücadeleci ruhunu ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini İstanbul’a taşırken, aynı zamanda halkın hafızasında iz bırakan iki öncü isme bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

        Etkinlik; Fındıklı, Hopa, Kadıköy, Maltepe, Sinop, Atakum ve Ortahisar belediyeleri tarafından destekleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, organizatörler, tüm halkı “şairin sesine ve volkanın ezgisine” ortak olmaya çağırıyor.

        Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

        "Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 20'nci yılında, onun yürüdüğü sokaklardan başlıyoruz yolculuğumuza. Kazım’ın şarkıları, Nâzım’ın mısraları, Volkan’ın halktan yana sesiyle çıkıyoruz yollara."

        "Nâzım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz" yolculuğumuz, 20 Haziran Cuma günü İstanbul programıyla başlıyor.

        Tüm halkımız davetlidir. Tüm sanatçı dostlarımızın katılımına açıktır.

        21 Haziran-Sinop

        22 Haziran-Samsun

        23 Haziran-Trabzon

        24 Haziran-Fındıklı

        25 Haziran-Hopa

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kazım koyuncu
        #Nazım Hikmet

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