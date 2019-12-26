Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı. Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler.





