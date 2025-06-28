Nuri Alço'dan Ahmet Mekin'e ziyaret: Sağlığı maşallah yerinde

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, bir ay önce Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yürüyüş yaparken, koşan bir çocukla çarpışarak yere düştü.

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'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalarda yer edinen 93 yaşındaki oyuncunun kalça kemiği kırıldı. Önce Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mekin, ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisi tamamlanan Mekin, taburcu edildi.

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Yeşilçam'ın bir diğer ünlü ismi Nuri Alço, meslektaşı Ahmet Mekin'i Balıkesir'deki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alço, Ahmet Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

Alço paylaşımında, "Ahmet Mekin abimi Balıkesir'de ziyaret ettim, sağlığı maşallah yerinde, tüm sevenlere selamı var" notunu düşerek usta oyuncunun sevenlerine sevindirici haberi verdi.

Fotoğraf: Instagram