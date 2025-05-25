Nurgül Yeşilçay'ın sezon açılışı
Nurgül Yeşilçay, kendisi için yaz sezonunun açıldığını; "Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı" şeklinde dile getirdi
Giriş: 25.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:20
Nurgül Yeşilçay, yaz sezonunu açarak, 2025'in ilk deniz keyfini yaşadı.
Tatile, sevgilisi Necati Kocabay olmadan çıkan Nurgül Yeşilçay; "Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş" dedi.
Nurgül Yeşilçay, sözlerine; "Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı" şeklinde devam ederek mutluluğunu dile getirdi.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ