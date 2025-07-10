Nurgül Yeşilçay'ın gençlik hali Afra Saraçoğlu'na benzetildi
Nurgül Yeşilçay, 21 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını; "Ben burada kime benziyorum?" notuyla paylaştı. Takipçileri, gençlik halini daha önce birlikte anne-kız rolünü oynadığı Afra Saraçoğlu'na benzetti
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez nostaljik bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.
Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından 21 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" ifadelerini kullandı.
Takipçileri, Yeşilçay'ın eski hâlini, bir dönem aynı projede anne-kızı canlandırdığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'na benzetti.