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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'ın gençlik hali Afra Saraçoğlu'na benzetildi - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay'ın gençlik hali Afra Saraçoğlu'na benzetildi

        Nurgül Yeşilçay, 21 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını; "Ben burada kime benziyorum?" notuyla paylaştı. Takipçileri, gençlik halini daha önce birlikte anne-kız rolünü oynadığı Afra Saraçoğlu'na benzetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:56
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        Gençlik hali Afra Saraçoğlu'na benzetildi
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        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez nostaljik bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

        Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından 21 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" ifadelerini kullandı.

        Takipçileri, Yeşilçay'ın eski hâlini, bir dönem aynı projede anne-kızı canlandırdığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'na benzetti.

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        #nurgül yeşilçay
        #Afra Saraçoğlu

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