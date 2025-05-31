Nurgül Yeşilçay'dan 'sessiz Kal' akımına gönderme

Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan ve çektiği eğlenceli içerik videolarıyla sıkça gündeme gelen bir isim. Son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte çektiği videoyla sosyal medyanın popüler "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımına katıldı. Yeşilçay, bu akımda olduğu gibi kendi oyunculuğunu başka meslektaşlarıyla mizahi bir dille kıyaslayarak durumu tiye aldı.

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Videoda Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'a Meryl Streep, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Julianne Moore, Natalie Portman, Julia Roberts, Tilda Swinton, Jennifer Lawrence, Emma Stone ve Meghan Markle gibi dünyaca ünlü aktrislerin isimlerini tek tek saydı. Yeşilçay ise sevgilisinin saydığı her isimde sessiz kalarak, verdiği esprili jest ve mimikler gösterdi.

Fotoğraflar: Instagram