Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'dan 'sessiz Kal' akımına gönderme - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay'dan 'sessiz Kal' akımına gönderme

        Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte çektiği videoda, sosyal medyanın dikkat çeken 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına göndermede bulundu. Oyuncu; Meryl Streep, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Julianne Moore gibi isimlere sessiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sessiz Kal' akımına gönderme yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan ve çektiği eğlenceli içerik videolarıyla sıkça gündeme gelen bir isim. Son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte çektiği videoyla sosyal medyanın popüler "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımına katıldı. Yeşilçay, bu akımda olduğu gibi kendi oyunculuğunu başka meslektaşlarıyla mizahi bir dille kıyaslayarak durumu tiye aldı.

        REKLAM

        Videoda Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'a Meryl Streep, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Julianne Moore, Natalie Portman, Julia Roberts, Tilda Swinton, Jennifer Lawrence, Emma Stone ve Meghan Markle gibi dünyaca ünlü aktrislerin isimlerini tek tek saydı. Yeşilçay ise sevgilisinin saydığı her isimde sessiz kalarak, verdiği esprili jest ve mimikler gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nurgül yeşilçay

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Habertürk Anasayfa