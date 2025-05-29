Nurgül Yeşilçay: Biz de gittik zamanında Cannes'a

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali, bu yıl 78. kez kapılarını açarak sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini ağırladı. Kırmızı halı geçişleri, dünya prömiyerleri ve ödüllü yapımlarıyla yine büyük ilgi toplayan festivale, Türk ünlü isimler de katılarak renk kattı.

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Cannes ile dikkat çeken paylaşımlardan biri ise Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen, "Cannes'a neden gitmiyorsun?" sorusuna yanıt veren Yeşilçay, yıllar önceki festival deneyimine dair nostaljik bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

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Yeşilçay, Fatih Akın'ın yönettiği ve kendisinin Yelda Reynaud, Tuncel Kurtiz, Baki Davrak ile başrolleri paylaştığı 'Yaşamın Kıyısında' filminin Cannes kırmızı halısından bir fotoğrafı yayınladı. Bu film, 2007'deki 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmış ve Fatih Akın'a 'En İyi Senaryo' ödülünü getirmişti.

Yeşilçay, o döneme ait kırmızı halı fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; "Abla, neden gitmiyorsun diye soranlara: Biz de gittik zamanında Cannes’a. Hem de filmimizle yürüdük kırmızı halısında. Çok havalıydık. Genç nesil bilmediği için arada böyle bir tbt yapıyorum."

Fotoğraflar: AA, Instagram, REUTERS