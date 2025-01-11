Nurgül Yeşilçay, aklı Los Angeles'taki oğlunda kaldı

Umut Evirgen’in yönettiği 'Annesinin Kuzusu'nun Beyoğlu Atlas Sineması’nda özel gösterimi gerçekleştirildi. Gecenin moderatörlüğünü yapan olan Nurgül Yeşilçay, “Çok iyi hazırlandım, değişik sorularım var. Filmi izleme fırsatım oldu, çok beğendim. Her anne - babanın izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok sıkışmış bir çocuk var çünkü. Bazen sevginin fazlası da zarar mı değil mi, bir sürü şey aklınıza geliyor. ‘Ben nasıl yetiştirdim acaba çocuğumu?’ falan da diyorsun. Değişik bir film” dedi.

REKLAM advertisement1 Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer için, “Siz nasıl yetiştirdiğinizi düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine esprili bir şekilde, “Ne bileyim. Los Angeles'a da yeni de yolcu ettim. Orası cayır yanıyor, adamı arıyorum açmıyor, endişeleniyorum ben de. Gecenin bir vakti aradı beni dün, ‘Ya anne ne oldu ya?’ ‘Ne oldu ya ne demek? Yani yanıyor ya orası’ diyorum. ‘Aa evet yanıyor ya, hava da bir tuhaf, ben uyuyordum’ diyor. Yani bazen ölür müsün öldürür müsün? Biraz fazla rahat galiba” diye cevapladı. REKLAM

Sosyal medya paylaşımlarına hızla devam eden Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı sevdiğini ve içeriklerini kafasına göre belirlediğini söyledi. 2025 ile ilgili paylaşımı üzerine; “Bence güzel başladı şimdilik ama değişik olacağı kesin. Bir yandan birileri uzaylılar diyor, bir yanda başka şeyler oluyor. Ben de böyle bir şey bekliyorum” dedi. Uzun süredir ekranlara ara veren oyuncu, şu anda proje okuma aşamasında olduğunu ve hoşuna giden bir projeyi seçeceğini de duyurdu. Doğukan Güngör de geceye katılan isimler arasındaydı. Filmi izlemeyi heyecanla beklediğini dile getiren oyuncu; “İyi bir film olacağına eminim. İyi bir oyuncu kadrosu, birazdan izleyeceğiz” dedi. Filmin konusunda baskı ile büyütülmüş bir çocuk olduğu üzerine, “Siz nasıl büyütüldünüz? Bir baskı var mıydı?” sorusuna; “Hiç yoktu. Annem bankacıydı. Bana sadece ‘Bankacı olma, onun dışındaki her şeyde sonsuza dek arkandayım’ dedi. Öyle de oldu ama tabii her mesleğin kendine has zorlukları var” dedi.

“Oyunculuğa ilk adım attığınızda ailenizin tepkisi ne olmuştu?” dendiğinde; “O noktada çok şükür zorlanmadım ama örnekleri var çevremde. Ailenin desteği her açıdan önemli oluyor” dedi. 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü ile ilgili olacak olan kayıplar üzerine, “Gidenler için başımız sağ olsun. Bir yangın çıkıyor, o yangının neticesinde bir şeyler gelişecek. İzleyiciler, bizi asla yalnız bırakmıyor, sağ olsunlar” dedi. REKLAM Alina Boz , Umut Evirgen'i yalnız bırakmadı. Filmi çok defa izlediğini dile getiren oyuncu, beğenilerini dile getirdi. Umut Evirgen için “Nasıl bir yönetmen?” sorusu üzerine; “Sette yönetmenliğini hiç görmedim ama filme baktığımız zaman gerçekten çok takdir ettiğim bir film. Yönetmenlik açısından, görüntüler açısından, oyuncu yönetimi açısından bence oldukça başarılı” dedi. Yeni dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul hakkında, sete başladığını ve alışma sürecinde olduğunu söyledi.

“İş hayatı, ailenizi etkiliyor mu?” sorusu üzerine; “Dört gün oldu daha ama Umut da sette olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiği için öyle bir kısıtlama yok. Tabii ki birbirimizi özlüyoruz, özleyeceğiz. Daha çok bir şey diyemiyorum ama her boş anımızı birbirimize ve ailelerimize ayırıyoruz. O yüzden sorun olacağını sanmıyorum” dedi. “Evliliklerinden bu yana çocuk soruları üzerine böyle bir düşünceniz var mı?” sorusuna, “2025 işle geçecek bakalım. 2026’da eğer projemiz güzel giderse işle geçecek, sonra artık doğru zaman geldiğinde tabii ki olur” diye cevapladı. Ece Bayrak ve Burak Çelik çifti de geceye katıldı. Film için heyecanlı olduklarını dile getiren çift, 2025'e sürpriz bir evlilikle girmeleri üzerine Burak Çelik, şunları söyledi; “Her şey çok güzel gidiyor. Daha iki hafta oldu aslında. Biz yaza bir düğün planlıyorduk ama projede 15 gün tatil verince dedim ki, ‘Aşkım, ben bekleyemem yaza kadar. Gel, hemen evlenelim’ dedim. Gittik, evlendik, geldik. Sağ olsun ailelerimiz de müsaade etti. Kimseye söylemedik, arkadaşlarımızla burada güzel bir yemek yedik, onların da gönlünü aldık.”

REKLAM Balayına da çıkamayan çift, yaza doğru planları olduğunu söyledi. Devam eden projesi üzerine yoğunluğunu dile getiren oyuncu, “Bu yoğunluk sizin için sorun oluyor mu?” sorusu üzerine, Ece Bayrak bu durumdan şikâyetçi olmadığını dile getirdi. Ecem Erkek de geceye katılan isimler arasındaydı. Merakla izlemeyi beklediğini dile getiren oyuncu, sinemalarda izleyici gördüğünde de çok mutlu olduğunu dile getirdi. 'Güldür Güldür Show' için kısa bir ara verdiklerini, 25’inden sonra devam edeceklerini söyleyen oyuncu, bu boşlukta sporla ilgilendiğini söyledi. Dengeli beslendiğini de dile getiren Erkek, “Zorlanıyor musunuz?” sorusuna; “8 yaşımdan beri diyet yapıyorum, alıştım artık” diye cevapladı. “Hedeflediğiniz bir kilo var mı?” sorusuna, ilgilendiği şeyin tartı değil ayna olduğunu söyledi. 2025 yılı için nasıl bir başlangıç olduğu sorulduğunda; “Üzüm yedim, ben de yaptım onu. Ne söylenirse, ne görsem yapıyorum. Üzüm yiyorum, pirinç saklıyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Üzümlerden iki tanesi tuttu, geriye kaldı on tane” dedi. Umut Evirgen, Necip Memili, Hatice Aslan, Selin Şekerci ve ekibin küçüğü Burak Ali Özkan toplu röportaj için basının karşısına çıktı.

Umut Evirgen: Çok heyecanlıyız. Atlas’ta özel gösterim yapıyoruz. Bir hafta buradayız, sonra dijital platformdayız. Şu an ilk defa eşimiz dostumuz burada izleyecek. İnşallah beğenirler.

Necip Memili: Heyecanlıyız, çok kıymetli bir yerdeyiz. Yaklaşık altı gün burada filmimiz gösterilecek. Birçok yer gezdi, birçok ödül aldı. İyi bir iş çıkardık. Hatice Aslan: Umut’un centilmenliği ve cömertliği sete de yansıyor. Kötü kadını canlandırıyorum. Bütün kötü kadınlar benden sorulur. Güneş’in hayatını mahveden birini oynuyorum. Selin Şekerci: Bizim için uzun bir yolculuk oldu. Bu yolculuğun sonrasında da Atlas Sineması’nda prömiyer yapmak çok güzel, çok gurur verici. Hatice sürekli kendini kötülüyor, o yüzden ona bir şey söylemek istiyorum. Canlandırdığı karakter Ayşe olmasaydı film hiç olmazdı. Ayşe iyi ki var. Burak Ali Özkan: Öncelikle çok iyi bir ekiple çalıştım. Çekimler bazen yorucu, bazen çok iyi geçti.