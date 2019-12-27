"ÇOK GÜZEL BİR EKİP OLDUK"



Halit Ergenç , Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver gibi oyuncularla birlikte çalıştığı yeni dizisi ile ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Çok güzel bir ekip olduk, çok heyecanlıyız. Biz çekmeye devam ediyoruz, inşallah izleyenler de sever" ifadelerini kullandı.