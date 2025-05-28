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        Haberler Gündem Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye TBMM'de ziyaret

        "Süreci kurulacak komisyon takip edecek"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş ve Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş ziyaretin ardından basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçtiğini belirterek, "TBMM'de bir komisyon kurularak sürecin takip edilmesine ilişkin görüşmemiz oldu. Bu süreç bir tek partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir süreç değildir. Meclis'e büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ümit ediyorum ki herkes taşın altına elini sokar" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:29
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        "Süreci kurulacak komisyon takip edecek"
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurtulmuş ve Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulundu.

        "TBMM'DE KOMİSYON KURULMASI"

        Görüşmenin ardından Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: ""Özellikle İmralı'nın açıklaması, arkasından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ilan etmesi, silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM’ye görev düşmektedir. TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek.

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        "MECLİS'E SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

        Milletimiz için hem dünya siyasetinin bu kadar büyük değişimler yaşadığı bir dönemde hem bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Bu fırsat, siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi kanadın ortaya koyabileceği, tek başına gerçekleştirilebileceği bir siyasi süreç değildir. Bu, bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve TBMM’nin kontrolünde, TBMM’nin müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur.

        "BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

        Türkiye, yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısını meşgul olduğu hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de iki trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM'dedir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Bir kere daha huzurlarınızda sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli'ye sevgilerimizi ve hürmetlerimizi ifade ediyorum."

        "Komisyonun kurulması zamanı belli mi? Yeni döneme mi kalır, yoksa Meclis tatile girmeden önce bir komisyon kurulur mu?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "En kısa sürede." yanıtını verdi.

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