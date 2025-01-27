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        Haberler Bilgi Yaşam Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

        Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

        Vatandaşlar noter çalışma saatleri ile ilgili bilgileri toplamak ister, çünkü birçok işlemlerini noterde hallederler. Noter çalışma saatleri 2025 yılında güncel olarak sunulmuştur. Peki nöbetçi noterler kaça kadar açık? Konu ile ilgili detayları öğrenmek için sayfayı kaydırın…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:08
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        Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri 2025
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        NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

        Nöbetçi noter çalışma saatleri 2025 yılında da birçok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılmıştır. Nöbetçi saatlerde noterlikte görüşmek ve işlemlerini halletmek isteyen kullanıcılar, saat bilgilerini sıkça sorgular. Son yıllarda başlatılan nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta içi yoğun bir çalışma programına sahip olan kişiler, hafta sonları noterlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.

        NÖBETÇİ NOTER MESAİ SAATLERİ

        Nöbetçi noter mesai saatleri kullanıcıların en sık araştırdığı konulardandır. Noterlikler, vatandaşların talepleri doğrultusunda hukuku kapsayan işlemleri nöbetçi saatler içinde gerçekleştirebilir. Hizmetler oldukça geniş bir skalada değerlendirildiğinden aksaklıkların önüne geçmek amacıyla nöbetçi noter uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama, hafta içi çalışma sisteminin hafta sonuna da yansıtıldığı bir durumu kapsar.

        Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmaları ile 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noter uygulaması, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri, hafta içine göre farklılık gösterir. Hafta sonu nöbetçi olarak çalışan noterler, cumartesi günleri 09.00-16.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında hizmet verir.

        NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR?

        Peki nöbetçi noterler kaçta açılıyor? Nöbetçi noterler, hafta sonu cumartesi ve pazar farklı saatlerde açılır. Buna göre cumartesi günleri sabah 09.00 saatleri arasında açılan noterler, pazar günü 10.00 saatinde hizmet vermeye başlar. İşlemlerinizin aksamaması adına hafta sonu noterliğe mümkün olan en erken saatte gelmeniz fayda sağlayacaktır.

        NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA KAPANIYOR?

        Bu noktada akıllara “Nöbetçi noterler kaçta kapanıyor?” sorusu gelmiş olabilir. Özellikle hafta içi yoğun bir çalışma temposuna sahip olan kişiler, hafta sonları nöbetçi noterlere gidip işlemlerini halletmeyi düşünebilir. Ancak hafta sonu tüm işlerin bir arada yapılması gerektiğinden zaman zaman noterliğe daha geç gitme durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda nöbetçi noterlerin saat kaçta kapandığını öğrenmek fayda sağlar. Nöbetçi noterler, cumartesi günleri saat 16.00' da, pazar günleri ise saat 14.00'te kapılarını kapatır.

        NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

        Resmi kurum hizmeti statüsünde değerlendirilen noterlikler, hukuki anlaşmazlıkları gideren ve bunun dışında kalan işlemlerin resmî belgelerle tasdik edildiği kurumlardır. Bu açıdan bakıldığında noterlikler hukukun düzenli işleyişinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her gün birçok kişi resmi işlemlerini halletmek için noterliklere başvurur. Noterde yapılan işlemler şunlardır:

        • Evlenme sözleşmesi
        • Zilyetlik devri sözleşmesi
        • Şirket sözleşmesi
        • Temlik
        • Evlat edinme sözleşmesi
        • Kefaletname
        • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
        • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
        • Kira sözleşmesi
        • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
        • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
        • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
        • Taahhütname
        • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
        • Aile vakfı senedi
        • Vasiyetname
        • Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
        • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
        • Taksim ve ifraz sözleşmesi
        • Sulhname
        • Muvafakatname
        • Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
        • Borç senedi
        • Fesihname
        • Yediemin senedi
        • Vakıf senedi
        • Tanıma senedi
        • İbraname
        • Beyanname
        • Rehin senedi
        • İfade tutanağı
        • Tespit tutanağı
        • Şahadetname
        • İmza sirküleri
        • Emanetleri saklama tutanağı
        • Çevirme
        • Piyango - Kur’a ve toplantı tutanağı
        • Protesto işleri
        • Tescil
        • Vekâletname
        • Örnek çıkartma
        • Defter onaylanması
        • İhbar - ihtarname işleri ve tebliği

        NASIL NOTER OLUNUR?

        Hemen hemen tüm görevlerde olduğu gibi noter olmak için de belirli şartlar vardır. Yurt içinde veya yurt dışında bulunan üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, bu alanda aranan ilk koşuldur. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kişinin devlet memurluğuna engel olacak herhangi bir mahkumiyetinin bulunmaması, noter olmak için önemli kriterler arasında yer alır. Ayrıca, noter olma şartları şunları kapsar:

        • Noterlik sınavını geçmek
        • 4 yıl süresince hâkim, savcı ya da avukat olarak görevde bulunmak
        • Avukatlık stajını bitirmiş olmak
        • Noter belgesine sahip olmak
        • Adli sicil kaydının olmaması
        • Sağlık bakımından noterlik mesleğini engel teşkil edilmemesi
        • Mevzuatta belirtilen yaş hangi aralıktaysa o yaş aralığında olmak
        • İlgili noterliklerde stajını bitirmiş olmak
        • Staj bitiminde Adalet Bakanlığı'na bakanlık tarafından belirlenen konuda tez yazmış olmak
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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