Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Nöbetçi noter çalışma saatleri 2025 yılında da birçok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılmıştır. Nöbetçi saatlerde noterlikte görüşmek ve işlemlerini halletmek isteyen kullanıcılar, saat bilgilerini sıkça sorgular. Son yıllarda başlatılan nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta içi yoğun bir çalışma programına sahip olan kişiler, hafta sonları noterlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.

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NÖBETÇİ NOTER MESAİ SAATLERİ

Nöbetçi noter mesai saatleri kullanıcıların en sık araştırdığı konulardandır. Noterlikler, vatandaşların talepleri doğrultusunda hukuku kapsayan işlemleri nöbetçi saatler içinde gerçekleştirebilir. Hizmetler oldukça geniş bir skalada değerlendirildiğinden aksaklıkların önüne geçmek amacıyla nöbetçi noter uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama, hafta içi çalışma sisteminin hafta sonuna da yansıtıldığı bir durumu kapsar.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmaları ile 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noter uygulaması, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri, hafta içine göre farklılık gösterir. Hafta sonu nöbetçi olarak çalışan noterler, cumartesi günleri 09.00-16.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında hizmet verir.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR?

Peki nöbetçi noterler kaçta açılıyor? Nöbetçi noterler, hafta sonu cumartesi ve pazar farklı saatlerde açılır. Buna göre cumartesi günleri sabah 09.00 saatleri arasında açılan noterler, pazar günü 10.00 saatinde hizmet vermeye başlar. İşlemlerinizin aksamaması adına hafta sonu noterliğe mümkün olan en erken saatte gelmeniz fayda sağlayacaktır.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada akıllara “Nöbetçi noterler kaçta kapanıyor?” sorusu gelmiş olabilir. Özellikle hafta içi yoğun bir çalışma temposuna sahip olan kişiler, hafta sonları nöbetçi noterlere gidip işlemlerini halletmeyi düşünebilir. Ancak hafta sonu tüm işlerin bir arada yapılması gerektiğinden zaman zaman noterliğe daha geç gitme durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda nöbetçi noterlerin saat kaçta kapandığını öğrenmek fayda sağlar. Nöbetçi noterler, cumartesi günleri saat 16.00' da, pazar günleri ise saat 14.00'te kapılarını kapatır.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? Resmi kurum hizmeti statüsünde değerlendirilen noterlikler, hukuki anlaşmazlıkları gideren ve bunun dışında kalan işlemlerin resmî belgelerle tasdik edildiği kurumlardır. Bu açıdan bakıldığında noterlikler hukukun düzenli işleyişinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her gün birçok kişi resmi işlemlerini halletmek için noterliklere başvurur. Noterde yapılan işlemler şunlardır: Evlenme sözleşmesi

Zilyetlik devri sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

Temlik

Evlat edinme sözleşmesi

Kefaletname

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi

Taahhütname

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Aile vakfı senedi

Vasiyetname

Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)

Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Sulhname

Muvafakatname

Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)

Borç senedi

Fesihname

Yediemin senedi

Vakıf senedi

Tanıma senedi

İbraname

Beyanname

Rehin senedi

İfade tutanağı

Tespit tutanağı

Şahadetname

İmza sirküleri

Emanetleri saklama tutanağı

Çevirme

Piyango - Kur’a ve toplantı tutanağı

Protesto işleri

Tescil

Vekâletname

Örnek çıkartma

Defter onaylanması

İhbar - ihtarname işleri ve tebliği NASIL NOTER OLUNUR? Hemen hemen tüm görevlerde olduğu gibi noter olmak için de belirli şartlar vardır. Yurt içinde veya yurt dışında bulunan üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, bu alanda aranan ilk koşuldur. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kişinin devlet memurluğuna engel olacak herhangi bir mahkumiyetinin bulunmaması, noter olmak için önemli kriterler arasında yer alır. Ayrıca, noter olma şartları şunları kapsar: Noterlik sınavını geçmek

4 yıl süresince hâkim, savcı ya da avukat olarak görevde bulunmak

Avukatlık stajını bitirmiş olmak

Noter belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının olmaması

Sağlık bakımından noterlik mesleğini engel teşkil edilmemesi

Mevzuatta belirtilen yaş hangi aralıktaysa o yaş aralığında olmak

İlgili noterliklerde stajını bitirmiş olmak

Staj bitiminde Adalet Bakanlığı'na bakanlık tarafından belirlenen konuda tez yazmış olmak

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