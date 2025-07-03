Noah Okafor'da Milan'ın inadı kırılmıyor!
Beşiktaş'ta Noah Okafor'un transferi için yapılan görüşmeler şimdilik rafa kalktı.
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Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündemine aldığı Noah Okafor transferinde frene bastı.
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25 yaşındaki futbolcu için bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara kiralama formülü için kulübü Milan'dan olumlu yanıt gelmedi.
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Milano temsilcisi, oyuncusunu bonservisiyle satma ısrarını sürdürürken Beşiktaş cephesi de diğer adaylara yöneldi.
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Tammy Abraham transferiyle birlikte Okafor'un da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtilse de Milan'ın satış ısrarı sonrası geri adım atıldı.
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Beşiktaş, sol kanat için listesindeki diğer isimlere yönelirken kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.