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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Noah Okafor'da Milan'ın inadı kırılmıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Noah Okafor'da Milan'ın inadı kırılmıyor!

        Beşiktaş'ta Noah Okafor'un transferi için yapılan görüşmeler şimdilik rafa kalktı.

        Giriş: 03.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:36
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        • 1

          Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündemine aldığı Noah Okafor transferinde frene bastı.

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          25 yaşındaki futbolcu için bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara kiralama formülü için kulübü Milan'dan olumlu yanıt gelmedi.

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          Milano temsilcisi, oyuncusunu bonservisiyle satma ısrarını sürdürürken Beşiktaş cephesi de diğer adaylara yöneldi.

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          Tammy Abraham transferiyle birlikte Okafor'un da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtilse de Milan'ın satış ısrarı sonrası geri adım atıldı.

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          Beşiktaş, sol kanat için listesindeki diğer isimlere yönelirken kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.

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