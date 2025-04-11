Evde bakım maaşı nisan ödemeleri yattı mı? İşte güncel ödeme listesi
Nisan ayının ortalarına yaklaşırken, evde bakım maaşı alanlar gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek ödeme duyurularına çevirdi. Her ay düzenli olarak il bazında yatırılan bu destek ödemeleri, binlerce aile için öneme sahip. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşları hesaplara geçti mi? İşte güncel ödeme durumu ve detaylar...
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Evde bakım desteğinden yararlanan kişiler, nisan ayı ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ay farklı tarihlerde yatırılan yardımlar, ihtiyaç sahibi bireylerin ekonomik yükünü hafifletiyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası hesaplara yattı? İşte 2025 Nisan ayı evde bakım maaşıyla ilgili bilgiler…
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NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
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EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.