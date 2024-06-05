Nilüferlerle kaplı Işıklı Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlıyor

"Bu sene ilgi, alaka çok güzel. Beklentimizin üzerinde bir ilgi var. Denizli başta olmak üzere Antalya, İzmir, Isparta, Uşak, Burdur gibi çevre illerden de ziyaretçilerimiz geliyor. Turlarımız yaklaşık bir saat sürüyor. Kayıkla suyun üzerinden nilüferlerin bulunduğu alana gidip geliyoruz. Nilüferlerimiz çok güzel, tarla şeklinde bir yerimiz var. Sabah saat 8.00'de açan nilüfer çiçeklerimiz akşam 17.00'de kapanıyor. Gelen misafirlerimizi memnun bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz."