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        Haberler Müzik Nilüfer, Harbiye'de sahne alacak - Magazin haberleri

        Nilüfer, Harbiye'de sahne alacak

        Şarkıcı Nilüfer, 1 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:54
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        Nilüfer, Harbiye'de sahne alacak
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        Yakın zamanda, "Sebebi Sen", "Bir Güle Kandım" şarkılarını çıkaran Nilüfer, 1 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

        “Mor Menekşe”, “Son Arzum”, “İnkar Etme” gibi efsaneleşmiş şarkıların yanı sıra geceye özel sürprizlerle dolu repertuvarıyla Nilüfer, yıldızların altında, açık havada binlerce kişilik dev bir koronun sesiyle buluşacak.

        Harbiye konserleri için özel bir heyecan duyduğunu dile getiren sanatçı, duygularını şu sözlerle paylaştı: Açıkhava halk konserlerini her şeyden çok seviyorum. Hep bir ağızdan söylenen şarkılarla dolu bir akşamın tadı çok başka. Dört bin kişilik bir koro en sevilen şarkılarıma eşlik ediyor, bir sanatçıyı daha fazla ne mutlu edebilir?

        Nilüfer konserinin biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.

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        #nilüfer

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