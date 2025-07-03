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        Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut'tan aşk iddialarını güçlendiren hamle - Magazin haberleri

        Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut'tan aşk iddialarını güçlendiren hamle

        Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu konuşulan Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Aykut'un paylaşımına yorum yaparak aşk yaşadıkları yönündeki iddiaların doğru olduğu fikrini güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:41
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        Aşk iddialarını güçlendiren hamle
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        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, Tolga Aykut ile gizli bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu.

        Nilsu Berfin Aktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Tolga Aykut’un Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yapan oyuncu, bu hareketiyle aşk iddialarının doğru olduğu yönündeki fikrin doğru olduğunu güçlendirdi.

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        Takipçileri ise bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. "İlk yorum gelmiş", "Aşkınızı ne zaman ilan edeceksiniz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nilsu Berfin Aktaş
        #Tolga Aykut

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