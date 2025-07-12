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        Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş, annesinin çektiği fotoğrafları paylaştı - Magazin haberleri

        Nilsu Berfin Aktaş, annesinin çektiği fotoğrafları paylaştı

        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatilinden annesinin objektifinden yansıyan ve ayna pozlarından oluşan yeni kareleri takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:04
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        Annesinin çektiği fotoğrafları paylaştı
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        Yaklaşık bir yıldır yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatiline devam ediyor.

        Zaman zaman tatilinden paylaşımlarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, bunlara bir yenisini daha ekledi.

        Nilsu Berfin Aktaş, bu kez hem annesinin çektiği fotoğraflarla hem de ayna karşısında kendi pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

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        Nilsu Berfin Aktaş, yaptığı paylaşımlara ise "Bu fotoğrafları annem çekti" notunu düştü.

        Şarkıcı Derya Uluğ, Nilsu Berfin Aktaş'ın gönderisine kayıtsız kalmayarak; "Barbie" yorumunda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nilsu Berfin Aktaş

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