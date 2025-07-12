Nilsu Berfin Aktaş, annesinin çektiği fotoğrafları paylaştı

Yaklaşık bir yıldır yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatiline devam ediyor.

REKLAM advertisement1

Zaman zaman tatilinden paylaşımlarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Nilsu Berfin Aktaş, bu kez hem annesinin çektiği fotoğraflarla hem de ayna karşısında kendi pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

REKLAM

Nilsu Berfin Aktaş, yaptığı paylaşımlara ise "Bu fotoğrafları annem çekti" notunu düştü.

Şarkıcı Derya Uluğ, Nilsu Berfin Aktaş'ın gönderisine kayıtsız kalmayarak; "Barbie" yorumunda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram