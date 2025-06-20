Nilperi Şahinkaya'dan set arası deniz molası

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri için şu sıralar Bodrum'da bulunuyor. Filmde Şahinkaya'ya; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

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Yoğun set temposuna kısa molalar veren Şahinkaya, fırsat buldukça denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Oyuncu, takipçileriyle paylaştığı bikinili pzolarıyla dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram