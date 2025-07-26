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        Haberler Bilgi Yaşam Nikaragua Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Nikaragua Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Orta Amerika'da yer alan Nikaragua, tarihi, doğası ve kültürel zenginliğiyle tanınan bir ülkedir. Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'ne kıyısı bulunan Nikaragua, jeopolitik konumu ve bölgesel önemiyle dikkat çeker. Ülkenin dış dünya ile iletişiminde kullanılan çeşitli tanımlayıcı unsurlar; telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı gibi teknik göstergelerdir. Bu yazıda, Nikaragua'nın bu yönleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:15
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        Nikaragua Telefon Kodu
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        Nikaragua'nın Telefon Kodu: +505

        Nikaragua’nın uluslararası telefon kodu +505 olarak belirlenmiştir. Bu kod, ülke dışından yapılan aramalarda Nikaragua’daki sabit ya da mobil hatlara ulaşabilmek için kullanılır. Ülkede telekomünikasyon altyapısı gelişmiş olup başlıca GSM ve internet sağlayıcıları arasında Claro Nicaragua ve Tigo Nicaragua yer alır. Kırsal bölgelerde erişim daha sınırlı olsa da, başkent Managua ve diğer büyük şehirlerde mobil iletişim yaygın olarak kullanılmaktadır. Nikaragua'da cep telefonu kullanımı oldukça yaygındır ve 4G hizmetleri çoğu bölgede aktif durumdadır.

        Plaka Kodu: NIC

        Nikaragua’nın uluslararası taşıt plaka kodu NIC olarak tanımlanır. Bu kod, Nikaragua’ya ait araçların uluslararası platformlarda tanınmasını sağlar. Ülke içindeki plakalar genellikle bölgelere göre ayrılmış numara ve harf kombinasyonları içerir. Plakalar beyaz zemin üzerine siyah harflerle tasarlanır ve araç tipi ya da kullanım amacına göre farklı renklerle çerçevelenebilir. Örneğin, kamu araçlarında veya resmi makam araçlarında özel plaka kodlamaları kullanılmaktadır. Trafik tescil ve denetleme işlemleri Policía Nacional tarafından yürütülmektedir.

        Nikaragua'nın Para Birimi: Córdoba (NIO)

        Nikaragua’nın resmi para birimi Córdobadır ve uluslararası kodu NIO şeklindedir. 1 Córdoba, 100 centavo’ya bölünür. Para birimi adını, İspanyol fatihi Francisco Hernández de Córdoba’dan alır. Banknotlar genellikle 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Córdoba değerindedir. Ayrıca madeni paralar da halen kullanılmaktadır. Nikaragua Merkez Bankası (Banco Central de Nicaragua), para politikalarını ve banknot basımını kontrol eden kuruluştur. Ülkede Amerikan doları da bazı sektörlerde (özellikle turizm ve emlak) yaygın olarak kabul edilmektedir. Kırsal kesimlerde daha çok nakit kullanılırken, şehirlerde banka kartı ve dijital ödeme sistemleri de giderek yaygınlaşmaktadır.

        Nikaragua Alan Adı Uzantısı: .ni

        Nikaragua’ya ait ülke kodlu üst düzey internet alan adı (ccTLD) .ni uzantısıdır. Bu uzantı, Nikaragua’daki kişi, kuruluş ve kurumların dijital ortamda kimliklerini belirtmek amacıyla kullanılır. Alan adı yönetimi Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tarafından yapılmaktadır. .ni uzantısı, farklı kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi alt kategorilere de ayrılabilir:

        .com.ni – ticari şirketler,

        .edu.ni – eğitim kurumları,

        .org.ni – kar amacı gütmeyen kuruluşlar,

        .gob.ni – devlet kurumları,

        .net.ni – ağ hizmetleri sağlayıcıları.

        Bu alan adı uzantıları, ülke içindeki dijital sistemin düzenlenmesi, yerel markaların korunması ve internet erişiminin güvenliği açısından önemlidir.

        Nikaragua, hem doğal güzellikleri hem de sosyal altyapısıyla dikkat çeken Orta Amerika ülkelerinden biridir. Ülkenin dış dünya ile bağlantısını sağlayan +505 telefon kodu, NIC plaka kodu, NIO para birimi ve .ni alan adı uzantısı, Nikaragua’nın uluslararası alandaki kimliğini oluşturan önemli teknik göstergelerdir. Bu bilgiler, Nikaragua ile iletişim kurmak, dijital ortamda içerik yayınlamak ya da ekonomik faaliyet yürütmek isteyen birey ve kurumlar için temel bir referans niteliğindedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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