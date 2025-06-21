Nihal Candan hayatını kaybetti! Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede iki kez kalbi duran Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Peki, "Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?" İşte Nihal Candan'ın hayatı ve kariyeri...
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Sosyal medya fenomen Nihal Candan hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık altı ay cezaevinde kalan kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tahliye edilmiş, kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da serbest bırakılmıştı. Peki, "Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Nihal Candan neden öldü, hastalığı neydi?" İşte detaylar...
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NİHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ!
Anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
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NİHAL CANDAN'IN HASTALIĞI NEDİR?
Anoreksiya nervoza teşhisiyle tedavi altına alınan Nihal Candan’ın sağlık durumu ağırlaştı. Kilosu 23 kiloya kadar düşen Candan, annesinin açıklamasına göre yoğun bakımda ve makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Anne Candan, “Tüm organları iflas etmiş durumda” diyerek sevenlerinden dua istemişti.
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NİHAL CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.
İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan’ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.