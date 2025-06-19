Nihal Candan'ın babası Hakan Candan: Nihal yaşamak istemiyor

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

REKLAM advertisement1

Prof. Dr. Hakan Candan, kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Nihal Candan - Hakan Candan

REKLAM

"HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

"Kızım yaşamak istemiyor" diyen Prof. Dr. Hakan Candan, şunları söyledi: Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal'in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.

Umut Candan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine; "Yok, vazgeçtim. Çünkü tedaviyi kabul etti artık. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" açıklamasını yapmıştı. ANOREKSİYA NERVOZA Anoreksiya Nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve Bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.