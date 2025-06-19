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        Haberler Magazin Nihal Candan'ın babası Hakan Candan: Nihal yaşamak istemiyor - Magazin haberleri

        Nihal Candan'ın babası Hakan Candan: Nihal yaşamak istemiyor

        Nihal Candan -Bahar Candan kardeşlerin babası Prof. Dr. Hakan Candan'dan ilk kez açıklamalarda bulunarak; "Kızlarıma müdahale ettim ama söz geçiremedim" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:01
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        Babası konuştu: Yaşamak istemiyor
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        Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

        Prof. Dr. Hakan Candan, kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

        Nihal Candan - Hakan Candan

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        "HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

        "Kızım yaşamak istemiyor" diyen Prof. Dr. Hakan Candan, şunları söyledi: Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal'in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.

        Umut Candan

        Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine; "Yok, vazgeçtim. Çünkü tedaviyi kabul etti artık. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" açıklamasını yapmıştı.

        ANOREKSİYA NERVOZA

        Anoreksiya Nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve Bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.

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        #Nihal Candan

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