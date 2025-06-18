Nihal Candan'ın babası Hakan Candan kalp krizi geçirdi

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

REKLAM advertisement1 Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

REKLAM Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra daha da zayıfladı ve 30 kiloya kadar düşmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ederek 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Candan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, babası Prof. Dr. Hakan Candan kalp krizi geçirdi.

Nihal Candan - Hakan Candan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, eşinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Umut Candan; "İlk zamanlardan beri Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü. Sürekli 'kızım çok zayıfsın, çok spor yapıyorsun' diye uyardı. İlk olarak Konya'da müdahale edildi. Sonra da Ankara'da... Zaten resmi kayıtları da var. Kızları cezaevindeyken her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı, kalbine vurdu" ifadelerini kullandı.

Umut Candan Umut Candan ayrıca, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine; "Yok, vazgeçtim. Çünkü tedaviyi kabul etti artık. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" açıklamasını yaptı. ANOREKSİYA NERVOZA Anoreksiya nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.