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        Haberler Magazin Nihal Candan, boşanma davası açtı: Zengin bildiğim eşim benden fakir çıktı - Magazin haberleri

        Nihal Candan, boşanma davası açtı

        Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, eşi Faruk Çiçek'in boşanma davası açmasının ardından kendisi de boşanma davası açtı. Candan; "Zengin bildiğim eşim benden fakir çıktı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:46
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        "Eşim benden fakir çıktı"
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        Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan kardeşlerden önce Bahar Candan tahliye oldu.

        Nihal Candan ise 37 kiloya kadar düşmüş ve 'Anoreksiya nervoza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tahliye edilmişti.

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        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda davanın 2'nci duruşması görüldü. "Zengin bildiğim eşim benden fakir çıktı" diyen Candan; Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum. Nafaka talebim oldu. Tek başıma yaşayabileceğim bir ev talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme, iş insanı Faruk Çiçek'in, Nihal Candan'a 70 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 21 Ekim'de görülecek.

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        #Faruk Çiçek
        #Nihal Candan+

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