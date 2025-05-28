Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.