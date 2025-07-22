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        Haberler Gündem Güncel Niğde'de 630 milyon TL'lik proje | Son dakika haberleri

        Niğde'de 630 milyon TL'lik altyapı projesi başladı

        Niğde Belediyesi, kentin altyapısını modernize etmek ve su baskınlarına karşı direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen projeyi başlattı. 613 milyon TL bedelli proje, İlhanlı, Nar, Selçuk Mahalleleri ile Atasanayi bölgesini kapsıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Proje tamamlandığında sadece altyapı değil, üst yapı da modern bir görünüme kavuşacak; mahallelerimiz daha yaşanabilir hale gelecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:09
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        Niğde'de 630 milyon TL'lik proje
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        Niğde Belediyesi, kentin altyapısını modernize etmek ve su baskınlarına karşı direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen 613 milyon TL maliyetli projeyi başlattı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak resmen start verilen proje, İlhanlı, Nar, Selçuk Mahalleleri ile Atasanayi bölgesini kapsayan geniş bir alanda uygulanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatırım çerçevesinde, mevcut altyapı sistemleri baştan sona yenilenerek, şehre yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı kazandırılacak. Hem kanalizasyon hem de yağmur suyu sistemleri, daha dayanıklı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturulacak.

        41 BİN METREYE ULAŞACAK

        Proje kapsamında 15 bin 146 metre kanalizasyon hattı ve 304 adet kanalizasyon bacası, 19 bin 163 metre yağmur suyu hattı ve 342 adet yağmur suyu bacası inşa edilecek. Ayrıca 6 bin 700 metre uzunluğunda abone bağlantısı ve yağmur suyu mazgal hattı da döşenerek altyapının toplam uzunluğu yaklaşık 41 bin metreye ulaşacak.

        KRONİK ALTYAPI PROBLEMLERİ DE ÇÖZÜLECEK

        Saha çalışmalarıyla birlikte, bölgede uzun süredir yaşanan su baskınları ve atık su tıkanıklıkları gibi kronik altyapı problemlerinin de kalıcı olarak çözüleceğe belirtildi. Çalışmalar sırasında zarar gören yollar, kaldırımlar ve diğer üstyapı unsurları da asfalt, parke ve benzeri malzemelerle yenilenerek, mahallelerin hem altyapısı hem de genel görünümü modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

        "ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILI DA PLANLIYORUZ"

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Proje tamamlandığında sadece altyapı değil, üst yapı da modern bir görünüme kavuşacak; mahallelerimiz daha yaşanabilir hale gelecek. Yatırım Niğde'nin altyapı tarihinde önemli bir dönüm noktası. Bu projeyle sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı da planlıyoruz. Ekiplerimiz titizlikle çalışıyor, süreç boyunca gösterdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Amacımız, hep birlikte daha sağlam, daha güvenli ve çağdaş bir Niğde inşa etmek" dedi.

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