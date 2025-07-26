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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman 14 yaşındaki kızıyla kamera karşısında - magazin haberleri

        Nicole Kidman 14 yaşındaki kızıyla kamera karşısında

        17 yaşındaki kızı modellik yapan Nicole Kidman, 14 yaşındaki diğer kızıyla aynı reklam filminde oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:58
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        14 yaşındaki kızıyla kamera karşısında
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        Nicole Kidman, marka yüzü seçildiği güzellik ürününün tanıtımı için 14 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçti. 58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şov dünyasındaki ayak izlerini takip eden kızı Faith ile birlikte poz verdi.

        Yaklaşık 20 yıldır birlikte olduğu Keith Urban ile evliliğinden bir de 17 yaşında Sunday Rose adında kızı olan Kidman, Faith'in kendisiyle aynı reklam kampanyasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Avustralyalı oyuncu; "Diğer kızım Sunday Rose, şu anda modellik yapıyor. 'Faith de seninle birlikte bu filmde yer alır mı?' diye sorduklarında, 'Faith, sen de bu filmde yer almak ister misin?' diye ilettim. O da 'Evet' dedi. Böylece birlikte sette eğlenebildik" dedi.

        "Büyülü, rüya gibi bir deneyimdi" diyen Nicole Kidman; "Umarım insanlar, kampanyayı gördüklerinde anlarlar. O benim bebeğim ve onu 14 yaşında yakalamanın tatlı bir yoluydu bu çalışma" ifadesini kullandı.

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        #Nicole Kidman
        #reklam
        #nicole kidmanın kızı

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