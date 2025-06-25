Neymar'ın geleceği belli oldu!

Brezilya ekibi Santos'ta top koşturan tecrübeli oyuncu Neymar'ın geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

Globo'nun haberine göre; Santos ile olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan yıldız isim, 6 ay daha uzatma yolunu seçti.

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İŞTE MAAŞI Aralık 2025'e kadar futbola başladığı kulüpte devam kariyerine devam edecek olan Brezilyalı süperstar, bu süreçte 700 bin Euro kazanacak. Brezilya macerasında geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.