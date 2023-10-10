Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız
Brezilyalı futbolcu Neymar, ikinci kez baba oldu. Sevgilisi Bruna Biancardi ve kızı ile birlikte objektif karşısına geçen Neymar, bebeğin ismini de açıkladı
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Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.
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31 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar ile sevgilisi Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.
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Neymar - Bruna Biancardi çifti, kızlarına Mavie adını verdi. İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız. Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.
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Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi, hamilelik haberini nisan ayında duyurmuştu.
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KISA SÜRELİ AYRILIK YAŞAMIŞLARDI
Neymar ile Bruna Biancardi, 2022'den bu yana birlikte. İkili, aynı yılın yaz döneminde kısa bir ayrılık yaşayıp tekrar barışmışlardı.
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İKİ ÇOCUK BABASI
Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.
Fotoğraflar: Instagram
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