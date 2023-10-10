Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız

Neymar - Bruna Biancardi çifti, kızlarına Mavie adını verdi. İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız. Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.