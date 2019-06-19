Neymar'dan Barça'ya dönüş sinyali

Adı Barcelona ve Real Madrid ile anılan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar, kariyerinin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, yıldız futbolcu PSG Başkanı Nasser-Al Khelaifi'nin Neymar ve diğer yıldız futbolcular hakkındaki değerlendirmelerinin ardından PSG'de oynama isteğini kaybetti.

Neymar takımdaki durumu ve geleceği ile ilgili "Burada artık daha fazla oynamak istemiyorum. Hiçbir zaman ayrılmamam gereken evime geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi takımın mevcut durumu ve gelecek politikaları hakkında France Football'a; "Oyuncular eskisinden daha fazla sorumluluk almak zorunda. Tamamen farklı olmalılar. Daha fazlasını yapmak zorundalar ve daha fazla çalışacaklar. Kendilerini memnun etmek için orada değiller. Bunu kabul etmiyorlarsa kapı açık. Takımımda yıldız davranışları istemiyorum. Eğer birilerinin bir sorunu varsa, onlara veda etmeye hazırız" şeklinde konuşmuştu.

Barcelona ile 2013-2018 yılları arasında 186 maça çıkan Neymar, 105 gol atmış, 76 asist kaydetti. 27 yaşındaki yıldız, 5 sezonda Barça ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga, 3 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

2017-18 sezonunun başında 222 milyon Euro karşılığında dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Fransız kulübüne katılan Neymar'a La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid'in ilgisi olduğu belirtiliyor.

Brezilya ile Katar arasında oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Neymar, Brezilya'nın Copa America 2019 kadrosunda çıkartılmıştı.