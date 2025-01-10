Neymar, 2024'te dakikada 2.5 milyon euro kazandı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e astronomik maaşla transfer olan Neymar, geçtiğimiz sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça az forma şansı bulabildi. 2024 yılında 42 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 101 milyon euro kazandı.
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Brezilyalı yıldız Neymar, 2023 yazında astronomik maaşla Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Neymar'ın 2 yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı.
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Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkacağı iddia edildi.
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı süren 32 yaşındaki futbolcu 2024 yılında toplamda 42 dakika süre aldı.
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Foot Mercato'nun haberine göre; Neymar, 42 dakika forma giydiği 2024'te toplamda 101 milyon euro kazandı.
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Brezilyalı yıldız, oynadığı dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etti.
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Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'e 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.