Newcastle Jets: 0 - Perth Glory: 2 (Maç sonucu)

Avustralya A-Lig karşılaşmasında Newcastle Jets, Perth Glory ile karşı karşıya geldi.Newcastle Jets ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Glen Moss, Nigel Boogaard, Ivan Vujica, Daniel Georgievski, Nikolai Topor-Stanley, Ben Kantarovski, Steven Ugarkovic, Ronald Vargas, Dimitri Petratos, Jair, Kaine SheppardPerth Glory mücadeleye şu 11'le başladı: Liam Reddy, Jason Davidson, Shane Lowry, Ivan Franjic, Dino Djulbic, Tomislav Mrcela, Brandon Wilson, Chris Oikonomidis, Neil Kilkenny, Joel Chianese, Andy Keogh3. dakikada konuk takım, Neil Kilkenny ile skoru 0-1 yaptı. Dakikalar 25 olduğunda Jason Davidson konuk takımı 0-2 öne geçirdi. İlk yarı 0-2 sona erdi. İlk 45 dakikada Perth Glory futbolcusu Joel Chianese ile Newcastle Jets futbolcusu Nigel Boogaard sarı kart gördü. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Newcastle Jets ekibinde Ivan Vujica oyundan çıktı, Jason Hoffman yerine girdi Maçın 2. yarısında Newcastle Jets ekibinde Kaine Sheppard ve Jair oyundan çıktı, Matthew Ridenton ve Nick Cowburn yerine girdi, Perth Glory takımında ise Jake Brimmer, Fabio Ferreira, Brendon Santalab girerken Brandon Wilson, Joel Chianese, Andy Keogh çıktı. Maçı Perth Glory 0-2 kazandı.İddaa 410 koduyla açtığı bu maçta Perth Glory kazanır bahsine oynayanlara 2.50 oranını kazandırdı.Newcastle Jets son 5 maçta 1 kez kazandı, 4 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.