New York belediye başkan adayı Mamdani: Mücadelem bu kentte yaşamaya gücü yetmeyenler için | Dış Haberler

New York belediye başkan adayı Mamdani: Mücadelem bu kentte yaşamaya gücü yetmeyenler için | Dış Haberler

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mamdani, seçim kampanyasının tamamının, ABD'nin en pahalı kenti olan New York'u halkın her kesimi için uygun fiyatlı hale getirmek ve sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırmak üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Çabalarının kent sakinlerinin maddi olarak karşılayabilecekleri ve güvende hissedebilecekleri bir yerde yaşamaları yönünde olduğunu vurgulayan Mamdani, bunu, kentin dokusuna saldırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine rağmen yapacağının altını çizdi.

REKLAM advertisement1

Mamdani, "Ben işçi sınıfı için savaşıyorum. Mücadelem, bu kentte yaşamaya gücü yetmeyen emekçiler için." dedi.

Trump'a yönelik eleştiri

Başkan Trump'ın kendisini sınır dışı edeceğine yönelik sözlerini anımsatan Mamdani, "Donald Trump bana saldırıyor çünkü emekçilere karşı yürüttüğü savaşı unutturmak istiyor. Ancak biz buna karşı mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

REKLAM

Mamdani, Trump'ın kendisini hedef alan söylemlerde bulunmasını nedeninin, kamuoyunun dikkatini "artan yaşam maliyeti, gıda ve konut fiyatları" gibi konulardan başka yöne çekmek olduğunu belirtti.

Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatlerini yerine getirmeyerek sadece New York'ta değil, ülke genelindeki işçi sınıfına mensup tüm ABD vatandaşlarına ihanet ettiğini söyleyen Mamdani, sınıfsal eşitsizliği ve ayrımcılığı körüklemenin Trump için daha kolay bir seçenek olduğunu vurguladı. Mamdani, "Hem otoriterliğe karşı durabileceğimizi hem de emekçilerin hakkı için mücadele edebileceğimizi göstermek, New Yorklular olarak bizim sorumluluğumuz." diye konuştu. Vergi indirimi düzenlemesi için "işçi sınıfına ihanet" tanımı Mamdani, kapsamlı vergi indirimlerini içeren ve Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarıyı eleştirdi. Yasal düzenlemeyi "Amerikan işçi sınıfına ihanet" olarak tanımlayan Mamdani, "Bu tasarı, ABD vatandaşlarının sağlık hizmetlerini ellerinden alacak, açların yiyeceklerini çalacak." dedi. Trump, düzensiz göçmenlerin tutulacağı Florida eyaletindeki "Timsah Alcatraz" adlı gözaltı merkezini ziyareti esnasında Mamdani'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Mamdani'nin göçmenlik yetkilileriyle çalışmaması durumunda onu tutuklayıp sınır dışı etmek zorunda kalacaklarına işaret eden Trump, "Bu ülkede komüniste ihtiyacımız yok." diye konuşmuştu.