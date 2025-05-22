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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir haberleri: Merdivenden inerken hayattan koptu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Merdivenden inerken hayattan koptu!

        Nevşehir'de, merdivenden inerken bir anda dengesini kaybedip düşen 72 yaşındaki Nazmiye Y., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:12
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        Merdivenden inerken hayattan koptu!
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        Nevşehir'de olay Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde yaşandı. İddiaya göre göre Nazmiye Y. (72), merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü.

        YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın Acıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Nazmiye Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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