Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Avuç köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen süt tankeri ile Fedai Çelebi yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobildeki Fedai Çelebi ile yanında yolcu olarak bulunan Ruhande Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, tanker şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.