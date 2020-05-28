Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, çevre yolunda Ürgüp Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.

İlçeden Kayseri istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 27 VL 401 plakalı otomobil, kavşakta Z.Ç. yönetimindeki 50 UB 884 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

M.B'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.