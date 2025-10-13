Habertürk
        Nevşehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

        Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 01:02 Güncelleme: 13.10.2025 - 01:06
        Nevşehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde gece saatlerinde A.Ç. yönetimindeki otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.Ç. ise yaralandı. A.Ç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        #Nevşehir
        #haberler
        #Son dakika haberler
