Nevşehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde gece saatlerinde A.Ç. yönetimindeki otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.Ç. ise yaralandı. A.Ç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.