Nevşehir'de 2 ayrı trafoda yangın
Nevşehir'de iki ayrı trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 21.05.2025 - 01:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:29
Yangın, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi’ndeki 2 ayrı trafoda çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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