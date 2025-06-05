NETFLİX PLAN DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki adımları uygulayarak Netflix planınızı değiştirebilirsiniz:

Bir tarayıcıda Planı Değiştir sayfasına gidin. Henüz açmadıysanız oturum açmanız gerekebilir.

İstediğiniz planı seçtikten sonra Devam Et veya Güncelle öğesini seçin.

Planınızı değiştirme seçeneğini görmüyorsanız aşağıdaki "Planı değiştiremiyorum" başlıklı bölüme bakın.

Değişikliği Onayla veya Onayla öğesine dokunun ya da tıklayın.

Daha yüksek fiyatlı bir plana geçtiğinizde bu değişiklik hemen geçerli olur. Böylece eklenen tüm özelliklerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Netflix ön ödemeli bir hizmet olduğu için faturalama tarihiniz, son yaptığınız ödemenin bakiyesine göre değişecektir.

Daha düşük ücretli bir plana geçtiğinizde bu değişiklik, sonraki faturalama tarihinizden itibaren geçerli olur. Daha yüksek ücretli planın özelliklerini o zamana kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.