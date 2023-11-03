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        Haberler Televizyon Netflix Türkiye'nin yepyeni Kasım ayı içerikleri! Netflix'te bu ay hangi dizi ve filmler var?

        Netflix Türkiye'nin yepyeni Kasım ayı içerikleri

        Netflix kasım ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunuyor. Popüler dizilerin yeni sezonları ve birçok yeni film izleyicileri bekliyor. İşte Netflix Türkiye'nin kasım ayı içerikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 00:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:34
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        • 1

          VIRGIN RIVER 5 SEZON 2. KISIM - 30 KASIM

          Mel, hayatını farklı bir tempoda yaşamaya alışırken Jack işlerini büyütmek için uğraşır. Virgin River'da sırlar açığa çıkmaya başlarken kasaba yeni tehditlerle karşı karşıyadır.

        • 2

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI - 24 KASIM

          İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

        • 3

          SQUID GAME: THE CHALLANGE - 22 KASIM

          4,56 milyon dolarlık ödülü 456 oyuncu arasından tek bir kişi kazanacak. Orijinal diziden esinlenen ve yeniliklerin de eklendiği oyunlarla dünyada olay yaratan dizi hayat buluyor.

        • 4

          BELIVER 2 - 17 KASIM

          Azimli bir dedektif, Asya'nın en büyük uyuşturucu çetesinin ardındaki gerçeği aramaya devam eder. Üstelik çetenin bir türlü yakalanamayan lideriyle de görülecek bir hesabı vardır.

        • 5

          THE CROWN 6. SEZON - 16 KASIM

          Diana, ömrünün son haftalarında halkın gözlerini kamaştırırken monarşi, bir hesaplaşmayla yüzleşir. Kraliçe II. Elizabeth ise mirası ve soyu üzerine düşünür.

        • 6

          THE KILLER - 10 KASIM

          David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni gerilim filmi "The Killer"ın başrolünde Michael Fassbender yer alıyor.

          Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve kendine savaş açar.

        • 7

          ROBBIE WILLIAMS - 8 KASIM

          25 yıllık solo kariyeri boyunca rekor üstüne rekor kıran Robbie, gençliğine dönüp bakıyor ve sahne ışıkları altında geçirdiği ömrüne dair düşüncelerini paylaşıyor.

        • 8

          FERRY - 3 KASIM

          Uyuşturucu imparatorluğunu kurmadan önce bir intikam planı için memleketine dönen Ferry Bouman, sadakatini zorlayan bir kararla ve hayatını değiştiren bir aşkla sınanır.

        • 9

          TERZİ 3. SEZON - 3 KASIM

          Uzun bir yolculuktan evine dönen Peyami'nin Esvet'e karşı hisleri giderek yoğunlaşır. Bu oyuna bir son vermeli ve Dimitri'ye tüm gerçekleri anlatmalıdır. Fakat yaşanan talihsiz olaylar Peyami ve Esvet'in planlarını alt üst edecektir.

        • 10

          GÖREMEDİĞİMİZ TÜM IŞIKLAR - 2 KASIM

          2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde görme engelli bir Fransız kız ile bir Alman askerinin yolları kesişir. Anthony Doerr'ın Pulitzer Ödüllü çok satan kitabından uyarlandı.

          Ödüllü yönetmen Shawn Levy imzalı bu destansı dramada Louis Hofmann ve genç oyuncu Aria Mia Loberti başrollerde.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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