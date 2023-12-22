BİRÇOK KULLANICI GEREKSİZ UZUN BULDU VE SONUNU BEĞENMEDİ

Sosyal medyada film hakkında birçok kullanıcı 140 dakikalık bir sürenin hakkını vermediğini söyledi.

Bir izleyici X/Twitter'da şöyle bir yorum yaptı:

"Dünyayı Ardında Bırak tuhaf, çoğu zaman komik, çoğu zaman aptalca ve nihayetinde sinik bir film karmaşası. Filmin nihayet asıl meseleye gelmesi çok uzun sürüyor ve geldiğinde de bu mesele karikatürize bir karamsarlığa sahip ve anlatı açısından tatmin etmiyor. Beğenmedim."