Netanyahu, Trump isteyince açıklama yaptı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İngilizce X hesabından Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya "teselli edici sözleri" için teşekkür edilen açıklamada, olayın soruşturulduğu iddia edildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 600'den fazla camiyi yerle bir ettiği ve en az 4 kiliseyi hedef aldığı, 58 binden fazla Filistinlinin ise ölümüne neden olduğu bilinmesine karşın, söz konusu açıklamada Tel Aviv'in "sivilleri ve kutsal mekanları koruma taahhüdünü yerine getirdiği" savunuldu.

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İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım boyutuna varan saldırılarla tüm bölgenin enkaz haline gelmesine neden olan İsrail'in kiliseyi hedef alan son saldırısı tepkilere yol açmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak kilise saldırısına tepkisini ifade ettiğini aktarmıştı. Leavitt, "Başbakanın bir açıklama yapmayı kabul ettiğini anlıyorum. İsraillilerin o Katolik kilisesini vurması bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.