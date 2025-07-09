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        Haberler Dünya İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkes anlaşmasına engel oluyor | Dış Haberler

        İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkes anlaşmasına engel oluyor

        İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Hamas ile müzakereleri süren ateşkes anlaşmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumunu eleştirdi. Netanyahu'nun "keyfi kırmızı çizgilerle Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına engel olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:08
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        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
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        İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ordunun Gazze'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda kalma ısrarını eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "keyfi kırmızı çizgilerle Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına engel olduğunu" söyledi.

        İsrail devlet televizyonuna konuşan Lapid, Hamas ile müzakereleri süren ateşkes anlaşmasıyla ilgili Netanyahu'nun tutumunu eleştirdi.

        "NETANYAHU ANLAŞMAYA ENGELLER KOYUYOR"

        "Netanyahu anlaşmaya engeller koyuyor." diyen Lapid, ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olan İsrail ordusunun Morag Koridoru'nda kalma ısrarını eleştirdi.

        Lapid, söz konusu ısrarın esir takası anlaşmasına engel teşkil etmesine işaret ederek, "Morag Koridoru aniden varlığımızın temel taşı mı oldu?" ifadesini kullandı.

        Morag Koridoru'nun açılmasını "operasyonel" olarak değerlendiren Lapid, bunun Gazze'de esir tutulan İsraillilerin "kaderini belirlememesi" gerektiğini ifade etti.

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        Hamas, 19 Ocak'ta varılan mutabakattaki biçimde İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

        Buna karşın İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentleri arasında kalan Morag Koridoru diye isimlendirilen bölgede kalmak istediğini belirtiyor.

        Netanyahu, ateşkes sağlansa bile bu bölgeyi kontrollerinde tutmak istediklerine dikkati çekerken Hamas’ın anlaşma taslağında en şiddetli itiraz ettiği kısımlardan birinin bu olduğu aktarılıyor.

        Başbakan Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.

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