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        Haberler Dünya Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı | Dış Haberler

        Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı

        ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:25
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        Rubio İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı
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        ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğinin altını çizdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

        Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

        Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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