Neslihan Yeldan'dan aşk iddialarına yanıt: Sevgilim yok

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sevtap' karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, bir takipçisinin mesajını ifşaladı.

REKLAM advertisement1

Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından bir erkek arkadaşıyla gece denize girdiği anları paylaşarak doğum gününü kutladı.

Oyuncunun bir takipçisi kendisine mesaj yoluyla; "Yaaa gerçekten mi? Sevgiliniz mi var? Buna nedense çok ama çok sevindim, nedenini bilemedim ama umarım sonsuz mutlu olursunuz... Sevgiler" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bu mesaja kayıtsız kalmayan Neslihan Yeldan, sayfayı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçisine yanıt verdi. Yeldan; "Yoo, sevgilim yok. Zaten arkadaşım diye yazdım. Neden sevindiniz, ben de bilemedim… Bu neden sevinilecek bir şey olsun ki? Ben zaten özgür, bağımsız, her şeyi tek başıma halleden, çözen ve kimseye ihtiyaç duymadan hem kendime hem de evladıma dağ gibi duran biriyim. Bu hayattan hiç şikayetçi değilim. İlginiz için teşekkür ederim. Umarım hepimiz sonsuz mutlu oluruz" dedi.