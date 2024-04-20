Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun doğum gününü kutladı

REKLAM advertisement1

Yaklaşık 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Neslhan Atagül, sosyal medya hesabından Kadir Doğulu ile birlikte oldukları fotoğrafları yayınlayıp; "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadeleri kullandı.

Fotoğraflar: Instagram