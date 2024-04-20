Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşi Kadir Doğulu'nun yaş gününü kutladı
Giriş: 20.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:01
Yaklaşık 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.
Neslhan Atagül, sosyal medya hesabından Kadir Doğulu ile birlikte oldukları fotoğrafları yayınlayıp; "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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