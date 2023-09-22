Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan sorulara yanıt yok
Evliliklerindeki krizi atlatan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, objektiflere yansıdı
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2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.
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Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürütürken keyiflerinin yerinde olduğu mesajı vermişti.
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Etiler'de objektiflere yansıyan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti bir mekândan el ele çıktı.
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Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen ikili, "İyi akşamlar" diyerek araçlarına bindiler ve oradan ayrıldılar.