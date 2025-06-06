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        Haberler Yaşam Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!

        Nesli tehlike altındaki bozkurt, Bursa’da fotokapana yakalandı

        Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:28
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        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
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        Nesli tehlike altında olan bozkurt (Canis lupus anatolicus), Bursa’da ormanda gezerken fotokapan tarafından görüntülendi.

        Bozkurtun görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılırken, açıklamada “Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri: Bozkurt... Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanlarıdır” ifadelerine yer verildi.

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        KORUNMASI GEREKEN YABAN TÜRLERİ ARASINDA YER ALIYOR

        Paylaşımda bozkurtun neslinin tehlike altında olduğuna da “Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…” ifadeleriyle dikkat çekildi.

        KUTSAL KABUL EDİLİYOR

        Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol olarak kabul edilen bozkurt, yaban hayatında ortalama olarak 13 yıl yaşıyor. Kurt türleri içinde en büyük olan bozkurtların ağırlıkları ise 18 ile 70 kilogram arasında değişiyor. Günde 20 kilometre kadar dolaşabilen bozkurtlar, saatte 60 kilometre hızla koşabiliyor. Çok keskin dişleri ve kuvvetli çeneleri olan, diğer kurt türlerine göre daha iri ve kafatasları daha büyük olan bozkurtların renkleri ise yaşadıkları bölgelere göre beyaz, krem rengi, sarı, kızıl, gri ve siyah olabiliyor.

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        #Bozkurt
        #fotokapan
        #Bursa
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