Neshe: Seneye Daha Güçlü Dönmek İstiyorum

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan tüm sanatçıları kutlayan Neshe, Eurovision’un kolay bir yolculuk olmadığını vurguladı: Öncelikle bir ülkeyi temsil etme cesaretini gösteren ve yarışan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Eurovision’un kolay bir süreç olmadığını bu sene deneyimlemiş biri olarak gerçekten tüm sanatçılara saygı duyuyorum. Çok güçlü şarkılar ve performanslar vardı; herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.

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İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avusturyalı sanatçı JJ kazandı. San Marino adına finale çıkan DJ Gabry Ponte’yi unutmayan Neshe, küçük ülkelerin uluslararası sahnede yer almasının önemine dikkat çekti; "San Marino elemelerinde birlikte yarıştığımız DJ Gabry Ponte Tutta L'Italia şarkısıyla finalde beklenilen dereceyi alamasa da finale çıkması ve finalde yarışması San Marino için önemli bir adımdır ve büyük bir başarıdır onu da yürekten kutluyorum."

"EN BÜYÜK HAYALİM TÜRKİYE İÇİN ORADA OLMAK"

Yarışma tecrübesiyle ilgili geleceğe dönük net bir mesaj da veren Neshe, sahnelere yeniden dönmek istediğini dile getirdi: “Bu sene Fallin’ ile olmasa da seneye çok daha güçlü bir performansla ve umuyorum ki alacağım desteklerle Eurovision’da yer almayı yürekten istiyorum. Özellikle kendi ülkem Türkiye için orada olmak benim en büyük hayalim.”

Son olarak Türkiye’nin yıllardır yarışmada yer almamasına da değinen Neshe, şu ifadeleri kullandı: Her sene yarışma sahnesinde gözlerimiz ve kulaklarımız Türkiye’yi arıyor. Bence Türkiye’nin Eurovision sahnesine geri dönme vakti çoktan gelmiştir. Yarışma boyunca favori isminin Avusturya’yı temsil eden JJ ve 'Wasted Love' şarkısı olduğunu belirten Neshe, JJ’in sahne performansına özel bir parantez açtı: JJ’in şarkısı ve özellikle opera kökenli güçlü sahne performansı, sanat yönetimi ve koreografiyle birleşince unutulmaz bir şova dönüştü. Günler öncesinde de favorim olduğunu paylaşmıştım. Birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.