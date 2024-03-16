Nermin Bezmen: İyi ki sevmişim seni

"İYİ Kİ SEVMİŞİM SENİ"

"Ah birtanem, nasıl rüya gibi bir yaz akşamıydı. Kuruçeşme'de İl Divo konseriyle romantizmin bulutlarında dolaşmıştık. Aşktan, mutluluktan, aryalardan, mehtaptan, Boğaziçi'nin sihrinden sarhoştuk. Ilık bir rüzgâr vardı gecemizi okşayan... Bebek'e, yuvamıza 'Yürüyelim' dedik. Bayılırdık el ele yürümeye. Daha yolun başında, sandaletimin bağcığı kopuverdi. 'Taksi durdurayım aşkım' dedin. 'Hiç gerek yok sevgilim' dedim. Çıkardım sandaletlerimi, kâğıt mendillerime sarıp koydum çantama. Tuttum yine o aşkla bekleyen elini, 'Haydi yürüyelim' dedim.

'Ciddi misin?'

'Evet canım. Taksiye binip bu keyfi kaçıramayız.'

Hayretle bakıp bir mutlu kahkaha attın,

'İşte benim kadınım.'

Ellerimiz sımsıkı, ben yalın ayak, yola koyulduk, Ayşe Sultan'ın tepesine kadar. Yakalanmışız o arada kameraya...

İyi ki bir tanem, iyi ki kaçırmamışız o minik ara zaman güzelliklerini. Şimdi hepsi bir arada, dev bir mutluluk ekranından yansıyorlar. İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni. Hasretle, aşkla kucaklıyorum seni.

Not: Sevgili Sucan çıkarmış arşivinden..."